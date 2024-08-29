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Сербский Партизан опозорился в еврокубках, повторив антирекорд исчезнувшего украинского клуба

Динамо положило начало провальному пути белградской команды в квалификациях в нынешней кампании.
Сегодня, 00:15
Партизан / Getty Images
Партизан / Getty Images

Партизан в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций проиграл бельгийскому Генту и по сумме двух поединков (0:1, 0:1) не смог пробиться в основную стадию турнира, вовсе оставшись без еврокубков в этом сезоне.

Сербская команда не смогла пройти ни одну квалификацию еврокубков, в которой принимала участие в текущей кампании, поочередно вылетев из отборочных раундов трех турниров.

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Ранее киевское Динамо дважды разгромило Партизан (2:6, 0:3) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, а после белградцы уступили швейцарскому Лугано (0:1, 2:2) в третьем раунде отбора Лиги Европы.

Таким образом, Партизан повторил антирекорд недавно расформированного украинского клуба Днепр-1.

В прошлом сезоне днепряне стали первой командой, которая вылетела из трех квалификаций еврокубков подряд. "Спортклубовцы" сначала уступили греческому Панатинаикосу (1:3, 2:2) в отборе Лиги чемпионов, затем - пражской Славии (0:3, 1:1) в Лиге Европы, а затем - трнавскому Спартаку (1:1, 1:2 д.в.) в Лиге конференций.

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