Партизан - Динамо 0:3: обзор матча и результат игры 31.07.2024

Киевляне уже начинают готовиться к дуэли с шотландским Рейнджерс.

В среду, 31 июля, в Белграде в рамках противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел ответный матч, в котором Партизан принимал Динамо.

По итогам первого поединка вопрос о том, кто пройдет дальше, по сути, был закрыт - украинцы приехали в Сербию, имея преимущество в четыре гола.

Поэтому вполне понятно, почему киевляне не выкладывались на все 100%. Но забавно, что для положительного результата хватило и этого.

На 17-й минуте Владислав Ванат отдал неточную передачу на Андрея Ярмоленко. Однако сразу два защитника Партизана не смогли перехватить ее - мяч чудом дошел до ветерана, который с близкого расстояния переиграл вратаря.

Источник: Getty Images

Дальше Динамо продолжило играть по счету, а сербские футболисты в свою очередь ничего не могли создать у ворот Георгия Бущана.

Это изменилось после перерыва, когда "синие" позволили сопернику владеть инициативой на протяжении первый 10-15 минут и даже попасть в штангу.

Как раз в этот промежуток травму плеча получил Максим Дячук, который не смог продолжить встречу.

А в середине второго тайма Ванат убежал на свидание с вратарем, но его сбил защитник, причем сделал он это в собственной штрафной, за что судья справедливо назначил пенальти.

Сам пострадавший и исполнил удар с 11-метровой отметки. Александар Йованович хоть и угадал направление, но спасти свою команду не смог.

Сербы в своем стиле грубо играли, но на это украинцы ответили голом Александра Караваева уже в добавленное время.

В итоге Динамо по сумме двух матчей уничтожило Партизан со счетом 9:2 и уже начинает готовиться к дуэли с Рейнджерс в следующем раунде квалификации.

Статистика матча Партизан - Динамо квалификации Лиги чемпионов

Партизан - Динамо 0:3 (по сумме двух матчей 2:9)

Голы: Ярмоленко (17), Ванат (68, пен.), Караваев (90+3).

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 6 - 6

Удары в створ: 0 - 6

Фолы: 12 - 9

Атаки: 109 - 123

Партизан: Йованович - Филипович (Де Медина, 83), Муякич, Маркович, Юрчевич (Антич, 79) - Захид (Натхо, 65), Овусу, Лазаревеч, Калюлю (Северина, 65), Го (Трифунович, 65) - Сальданья.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Дячук (Биловар, 54), Дубинчак - Пихаленок, Буяльский (Андриевский, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) - Ярмоленко (Кабаев, 70), Ванат (Супряга, 78), Волошин.

Предупреждения: Филипович, Маркович.

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