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Игрок Динамо получил травму в матче против Партизана

Александр Шовковский произвел вынужденную замену на старте второго тайма.
Сегодня, 22:25
Максим Дячук / ФК Динамо Киев
Максим Дячук / ФК Динамо Киев

В среду, 31 июля, в Белграде в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов сошлись Партизан и Динамо.

К сожалению, на старте второй половины встречи киевский клуб понес потери.

На 51-й минуте центрбек Динамо Максим Дячук после верховой борьбы за мяч неудачно приземлился на левое плечо.

Из-за отсутствия болельщиков на трибунах сразу стало слышно, как игрок кричал и стонал от боли. В итоге главному тренеру "синих" Александру Шовковскому пришлось делать вынужденную замену - вместо Дячука на поле появился Кристиан Биловар.

Стоит отметить, что на тот момент Динамо уже находилось в роли лидера, благодаря голу Андрея Ярмоленко на 17-й минуте.

Напомним, что на ISPORT доступная онлайн-трансляция матча между Партизаном и Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Партизан

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