Динамо - Партизан: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 23 июля, в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится матч, в котором сойдутся Динамо и Партизан.

Оба коллектива лишь начинают свой путь по еврокубку, который претерпел изменений в этом сезоне.

Матч между Динамо и Партизаном пройдет в Люблине (Польша) на Арена Люблин. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Партизан

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

В Украине матч покажет канал 2+2, доступный на видеосервисе MEGOGO. К тому же, за событиями данного поединка можно будет следить на YouTube-канале FootballHub.

Читай также: Динамо – Партизан: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

За все годы своего существования украинцы и сербы встречались между собой всего четыре раза. По два матча команды провели в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Все четыре поединка в итоге завершились победой "бело-синих": 3:0 и 2:0 в Лиге чемпионов (1976 год), 3:2 и 4:1 - в Лиге Европы (2017 год).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!