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Динамо – Партизан: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 23.07.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Сегодня, 11:20
Футболисты Динамо / Getty Images
Футболисты Динамо / Getty Images

Уже в среду, 23 июля, киевское Динамо сойдется с сербским Партизаном в первом матче второго раунда квалификации в групповой этап Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне подопечные Александра Шовковского стали вице-чемпионами Украины, отдав "золото" первенству донецкому Шахтеру. Партизан тоже завершил прошлый сезон на второй строчке чемпионата Сербии, уступив первое место Црвене Звезде.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Партизаном пройдет в польском городе Люблин на "Люблин Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч второго раунда квалификации ЛЧ между Динамо и Партизаном

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают команду Александра Шовковского, предпочитая в будущем противостояние с сербским грандом.

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Партизан
  • Победа Динамо – 1.58
  • Ничья – 4.15
  • Партизан – 5.4

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче, составляет 1.9, а на противоположный результат – 1.82.

Статистика противостояния Динамо и Партизана

За всю историю команды сыграли между собой четырежды. Следует отметить, что во всех матчах победу одерживали представители киевского Динамо. Последний матч между собой команды провели в 2017 году в рамках группового этапа Лиги Европы. Противостояние завершилось разгромной победой "бело-синих" (4-1). В том матче три мяча на свой счет записал Жуниор Мораес.

7 декабря 2017 года. Олимпийский стадион НСК.

Динамо – Партизан 4:1

Голы: Морозюк, 6, Мораес, 28, 31, 77 (пенальти) - Евтович, 45+4.

Динамо: Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич – Шепелев, Буяльский, Морозюк, Шапаренко, Цыганков – Жуниор Мораес.

Партизан: Стойкович – Вуличевич, Милетич, Митрович, Милетич – Пантич, Луиз, Евтович, Сумма – Соломон, Тамамба.

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