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Динамо - Партизан 6:2 видео голов и лучших моментов матча 23.07.24

Вашему вниманию обзор поединка квалификации Лиги чемпионов между киевской и белградской командами.
Сегодня, 00:20
Динамо одержало разгромную победу над Партизаном / ФК Динамо Киев
Динамо одержало разгромную победу над Партизаном / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо разгромило сербский Партизан в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне в Люблине не оставили шансов клубу из Белграда.

Динамо пропустило первое. Счет с пенальти открыл Сальданья на 22-й минуте. Но уже в концовке первого тайма "бело-синие" полностью перевернули ход игры. Быстрые голы Шапаренко (на 40 минуте), Бражко (на 42) и Караваева (45+1) позволили подопечным Александра Шовковского уйти на перерыв в статусе лидера.

На вторую половину встречи киевляне вышли еще более мотивированные. Кабаев дальним ударом на 55 минуте сделал счет 4:1. Сербы смогли отквитать один гол – Сальданья воспользовался недоразумением в защите киевлян.Денис Попов забил пятый гол в ворота Партизана, а разгром сербов довершил Пихаленок – невероятная комбинация и 6:2 в Люблине.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Партизан во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

Динамо - Партизан 6:2

Голы: Шапаренко 40, Бражко 43, Караваев 45+1, Кабаев 55, Попов 83, Пихаленок 90+3 - Сальданья 21 (пен.), 66

Динамо: Бущан - Караваев (Малыш, 46), Дячук, Попов, Вивчаренко - Буяльский (Пихаленок, 46), Бражко (Андриевский, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) - Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаев.

Партизан: А. Йованович - де Медина (Филиппович, 60), Маркович, Муякич, Антич - Арриага, Го (Щекич, 46), Захид (Натхо, 59) - Ксандер (Ибрагим, 60), Сальданья, Калулу (Трифунович, 77).

Предупреждения: Бражко - Сальданья, де Медина, Арриага.

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