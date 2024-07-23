Динамо - Партизан 6:2: обзор матча и результат игры 23.07.2024

Последние минуты перед перерывом переломили ход противостояния, а во втором тайме киевляне довели дело до разгрома.

Во вторник, 23 июля, Динамо в польском Люблине в номинально домашнем матче принимало Партизан во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне пропустили первыми, но перед перерывом перевернули ход противостояния, а во второй половине довели результат до разгромного, одержав победу со счетом 6:2.

Партизану удалось выйти вперед по истечении 20 минут игры благодаря пенальти. Александр Караваев сфолил в своей штрафной, арбитр после просмотра видеоповтора указал на точку, а Матеус Сальданья паненкой переиграл Георгия Бущана.

Источник: ФК Динамо Киев

Тем не менее на последних минутах первого тайма "бело-синие" все изменил в свою пользу. Сначала на 40-й минуте Николай Шапаренко счет сравнял, точно пробив под перекладину, после Владимиру Бражко удался эффектный дальний удар из-за пределов штрафной, а в компенсированное время Александр Караваев не без помощи рикошета отправил мяч в сетку ворот.

Источник: ФК Динамо Киев

В начале второго тайма Владислав Кабаев довел преимущество Динамо до разгромного, но вскоре Партизану удалось отквитать один гол - Сальданья оформил дубль, затолкав мяч в ворота. Впрочем, киевлянам до конца встречи удалось повторить результат первого тайма. Голкипер сербской команды среагировал на выстрел Бражко со штрафного, но после Назар Волошин отдал под удар Денису Попову, который был точен с близкого расстояния. А в добавленное время счет до 6:2 довел Александр Пихаленок, отметив голом свой дебют за "бело-синих".

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Ответный матч Партизан - Динамо состоится в среду, 31 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Соперником победителя этой пары в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов станет шотландский Рейнджерс.

Статистика матча квалификации Лиги чемпионов Динамо - Партизан

Динамо - Партизан 6:2

Голы: Шапаренко 40, Бражко 43, Караваев 45+1, Кабаев 55, Попов 83, Пихаленок 90+3 - Сальданья 21 (пен.), 66

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 23 - 4

Удары в створ: 10 - 4

Угловые: 6 - 0

Фолы: 11 - 15

Атаки: 160 - 113

Динамо: Бущан - Караваев (Малыш, 46), Дячук, Попов, Вивчаренко - Буяльский (Пихаленок, 46), Бражко (Андриевский, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) - Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаев.

Партизан: А. Йованович - де Медина (Филиппович, 60), Маркович, Муякич, Антич - Арриага, Го (Щекич, 46), Захид (Натхо, 59) - Ксандер (Ибрагим, 60), Сальданья, Калулу (Трифунович, 77).

Предупреждения: Бражко - Сальданья, де Медина, Арриага.

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