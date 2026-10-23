Петряк пришел в сознание после столкновения в матче с Динамо

Президент Кудровки Роман Солодаренко сообщил, что полузащитник Иван Петряк пришел в себя после потери сознания в матче десятого тура украинской Премьер-лиги с Динамо.

32-летний футболист под конец первого тайма поединка в борьбе за мяч столкнулся головами с защитником киевлян Владиславом Дубинчаком, после чего упал на газон и не сумел самостоятельно подняться. Медики оказали игроку помощь на поле и увезли его на скорой.

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"Мы с ним связывались. Он в больнице, с ним один из наших врачей. Иван пришел в сознание. Сейчас повторно проводят осмотр. Думаю, через час-полтора сделают снимки и будет точно известно, что с ним.

В машине скорой помощи вместе с ним ехали четыре врача. Есть повреждение костной части черепа. Более точно можно будет сказать, когда сделают непосредственно снимок. Поэтому ждем. Все мы переживаем - от президента до администратора. Все в ожидании того, что сейчас скажут о состоянии его здоровья", - приводит слова Солодаренко Tribuna.com.

Напомним, что матч между Динамо и Кудривкой завершился победой киевской команды со счетом 3:1.

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