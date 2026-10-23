Динамо обыгрывает Кудривку благодаря автоголу и красивому мячу Михайленко

Матч на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1.

Счет на 28-й минуте открыли киевляне благодаря автоголу защитника гостей Богдана Векляка. После навеса Алексея Сыча с правого фланга футболист попытался прервать атаку бело-синих, но срезал мяч головой в собственные ворота мимо голкипера Антона Яшкова.

В начале второго тайма «Динамо» удвоило преимущество. На 47-й минуте Николай Михайленко мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в сетку после передачи Назара Волошина.

На 67-й минуте «Кудривка» сократила отставание. После передачи Константина Бичека полузащитник гостей Кайя Макоссо точным ударом поразил ворота Георгия Бущана.

Точку в матче поставили на 79-й минуте, когда «Динамо» забило третий гол. Александр Пихаленок, незадолго до этого вышедший на замену, проверил бдительность Яшкова фирменным дальним ударом, с которым вратарь «Кудривки» не справился.

Динамо — Кудривка — 3:1

Голы: Векляк, 28 (автогол), Михайленко, 47, Пихаленок, 79 — Макоссо, 67.

Напомним, футболиста Кудривки Петряка после первого тайма увезли на скорой. Позже стало известно, что он пришел в себя.

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