"Очень испугался в тот момент": Защитник Динамо рассказал о столкновении с Петряком

Владислав Дубинчак отреагировал на жуткий эпизод в матче с Кудривкой.

Иван Петряк потерял сознание во время матча с Динамо / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Владислав Дубинчак прокомментировал эпизод со столкновением с Иваном Петряком в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (3:1).

Под конец первого тайма во время борьбы за мяч игроки столкнулись головами, после чего полузащитник Кудривки оказался без сознания на газоне и был госпитализирован.

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"Очень испугался в тот момент. Прежде всего хочу извиниться перед семьей Ивана. Для родных очень страшно видеть такое. После этого момента я немного выключился из игры, потому что было морально тяжело. Насколько я понимаю, с Иваном все хорошо. Обязательно поеду к нему в больницу, чтобы пообщаться и извиниться. Надеюсь, никто никогда не будет сталкиваться с подобными эпизодами.

После контакта я на мгновение потерял сознание и приземлился на газон. Потом услышал крик Ивана, быстро развернулся и пришел в сознание. Впоследствии появилась небольшая шишка, но во время игры чувствовал себя нормально", - приводит слова Дубинчака официальный сайт Динамо со ссылкой на УПЛ ТВ.

Напомним, что после матча президент Кудривки рассказал о состоянии Петряка.

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