iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Очень испугался в тот момент": Защитник Динамо рассказал о столкновении с Петряком

Владислав Дубинчак отреагировал на жуткий эпизод в матче с Кудривкой.
Сегодня, 19:37       Автор: Игорь Мищук
Иван Петряк потерял сознание во время матча с Динамо / ФК Динамо Киев
Иван Петряк потерял сознание во время матча с Динамо / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Владислав Дубинчак прокомментировал эпизод со столкновением с Иваном Петряком в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (3:1).

Под конец первого тайма во время борьбы за мяч игроки столкнулись головами, после чего полузащитник Кудривки оказался без сознания на газоне и был госпитализирован.

Читай также: Футболиста Кудривки Петряка увезли на скорой

"Очень испугался в тот момент. Прежде всего хочу извиниться перед семьей Ивана. Для родных очень страшно видеть такое. После этого момента я немного выключился из игры, потому что было морально тяжело. Насколько я понимаю, с Иваном все хорошо. Обязательно поеду к нему в больницу, чтобы пообщаться и извиниться. Надеюсь, никто никогда не будет сталкиваться с подобными эпизодами.

После контакта я на мгновение потерял сознание и приземлился на газон. Потом услышал крик Ивана, быстро развернулся и пришел в сознание. Впоследствии появилась небольшая шишка, но во время игры чувствовал себя нормально", - приводит слова Дубинчака официальный сайт Динамо со ссылкой на УПЛ ТВ.

Напомним, что после матча президент Кудривки рассказал о состоянии Петряка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Иван Петряк владислав дубинчак Кудривка

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес
Петряк пришел в сознание после столкновения в матче с Динамо Петряк пришел в сознание после столкновения в матче с Динамо
Матч ПСЖ - Лион состоится параллельно с церемонией вручения Золотого мяча Матч ПСЖ - Лион состоится параллельно с церемонией вручения Золотого мяча

Видео

Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет с Кудривкой, Штутгарт встретится с Боруссией Менхенгладбах
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров

Последние новости

Украина19:37
"Очень испугался в тот момент": Защитник Динамо рассказал о столкновении с Петряком
Украина19:00
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
Европа18:45
Матч ПСЖ - Лион состоится параллельно с церемонией вручения Золотого мяча
Украина18:00
УПЛ: Динамо победило Кудривку, Полесье разгромило Оболонь, Колос обыграл Верес
Украина17:40
Колос одержал гостевую победу над Вересом
Украина16:58
Петряк пришел в сознание после столкновения в матче с Динамо
Украина15:25
Динамо обыгрывает Кудривку благодаря автоголу и красивому мячу Михайленко
Европа14:34
Владелец Наполи отказался от 3,5 миллиарда евро
Украина13:50
Футболиста Кудривки Петряка увезли на скорой
Украина13:35
Автогол защитника вывел Динамо вперед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK