Пихаленок дебютировал за Динамо в официальных матчах - полузащитник вышел на поле в Лиге чемпионов

Второй тайм матча против Партизана уже стартовал.

Киевское Динамо играет против сербского Партизана во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу "бело-синих". Шапаренко, Бражко и Караваев в концовке тайма ответили на гол сербов.

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После перерыва Александр Шовковский произвел две замены. Малыш вышел на поле вместо Караваева и Александр Пихаленок поменял Виталия Буяльского.

Интересно, что для Александра, который является питомцем донецкого Шахтера, это дебют в официальных матчах за киевское Динамо. В начале лета полузащитник перешел из СК Днепр-1.

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