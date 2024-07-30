iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Партизан – Динамо: киевляне прилетели в Белград на матч Лиги чемпионов

Ответный матч з Партизаном уже завтра, 31 июля.
Сегодня, 10:33
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Уже в эту среду, 31 июля, Динамо проведет ответный матч против сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Читай также: Фанаты Партизана пристыдили команду после разгрома от Динамо красноречивым баннером

Пресс-служба "бело-синих" показала некоторые фрагменты поездки из Люблина (Польша) в сербский Белград. Команда под руководством Александра Шовковского в хорошем настроении подходит ко второму матчу с сербами.

Напомним, в первом матче Динамо разгромило Партизан со счётом 6:2. Киевляне не оставили шансов сербам в Люблине. Победитель пары Динамо – Партизан в третьем квалификационном раунде встретится с шотландским ФК Рейнджерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Партизан фк динамо киев

Статьи по теме

Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Турецкий клуб отказался от подписания Шапаренко: известная причина Турецкий клуб отказался от подписания Шапаренко: известная причина
Защитник Динамо может перебраться в Бундеслигу Защитник Динамо может перебраться в Бундеслигу
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Песоцкая проиграла в 1/16 финала - все украинцы вылетели Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Песоцкая проиграла в 1/16 финала - все украинцы вылетели
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: финал за место в УПЛ, Украина - Аргентина и другие матчи на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:17
Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Олимпийские игры11:52
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Песоцкая проиграла в 1/16 финала - все украинцы вылетели
Олимпийские игры11:44
Харлан призналась, почему пожала руку экс-россиянке на Олимпиаде-2024
Европа11:39
Артета рассыпался в комплиментах конкуренту Зинченко, которого только что подписали
Другие страны11:21
Яремчук перебрался в Олимпиакос
Олимпийские игры11:05
Один из лидеров олимпийской сборной - о матче с Аргентиной: "Будет бойня на поле"
Олимпийские игры10:53
"Ты наша героиня": Саладуха поздравила Харлан с бронзой Олимпиады-2024
Лига Чемпионов10:33
Партизан – Динамо: киевляне прилетели в Белград на матч Лиги чемпионов
Олимпийские игры10:31
Свитолина поздравила Харлан с завоеванием бронзы на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры10:09
Олимпиада-2024: Украина - Аргентина, Марокко - Ирак, матчи Франции и Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK