Партизан – Динамо: киевляне прилетели в Белград на матч Лиги чемпионов

Уже в эту среду, 31 июля, Динамо проведет ответный матч против сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Пресс-служба "бело-синих" показала некоторые фрагменты поездки из Люблина (Польша) в сербский Белград. Команда под руководством Александра Шовковского в хорошем настроении подходит ко второму матчу с сербами.

Напомним, в первом матче Динамо разгромило Партизан со счётом 6:2. Киевляне не оставили шансов сербам в Люблине. Победитель пары Динамо – Партизан в третьем квалификационном раунде встретится с шотландским ФК Рейнджерс.

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