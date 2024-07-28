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Фанаты Партизана пристыдили команду после разгрома от Динамо красноречивым баннером

Сербы добыли победу во внутреннем первенстве.
Сегодня, 12:27
Футболисты Партизана перед фанатами / Getty Images
Футболисты Партизана перед фанатами / Getty Images

Сербский Партизан провел матч очередного тура чемпионата Сербии перед вторым матчем против "Динамо". Клуб из Белграда разгромил ФК Единство (4:0). После второго забитого гола, которым отличился Трифунович, серб побежал отпраздновать успех с болельщиками, но те не оценили достижения своей команды, вспомнив разгром от Динамо.

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Фанаты вывесили красноречивый баннер с надписью: "В Люблине шесть штук – реальная картина вашей работы":

Фанаты Партизана
Фанаты Партизана

Напомним, в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо в Польше не оставило шансов Партизана, уничтожив сербов со счетом 6:2. Ответный матч состоится в Белграде уже в эту среду, 31 июля, старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Динамо Киев Партизан

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