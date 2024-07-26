Партизан - Динамо: ответный матч квалификации Лиги чемпионов обслужат румыны

Киевляне попытаются победить Партизан и в Сербии.

Уже в следующую среду, 31 июля, киевское Динамо проведет второй матч против сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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УЕФА назначила на ответный матч бригаду арбитров в Румынии. Главным судьей поединка будет Мариан Барба. Ассистентами главного арбитра станут Михай Марика и Имре Ласло Букси. Резервным рефери будет являться Себастиан Колтеску.

Напомним, в первом матче киевское Динамо не оставило шансов Партизана, разгромив команду из Сербии со счетом 6:2. Следует отметить, что победить пары Динамо – Партизан в следующем раунде квалификации сыграет против шотландского ФК Рейнджерс.

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