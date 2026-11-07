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Автоспорт

Квалификация в Сан-Паулу была остановлена красными флагами

Проливной дождь не позволил пилотам выйти на трек.
Сегодня, 20:18       Автор: Андрей Безуглый
Арвид Линдблад / Getty Images
Арвид Линдблад / Getty Images

Квалификация Гран-при Бразилии не состоиться по расписанию.

Проливной дождь в Сан-Паулу закончился перед квалификацией, и сессию планировали провести в обычном режиме.

Однако сразу после старта дождь вернулся и стал еще сильнее. Настолько, что дирекция предпочла приостановить сессию красными флагами.

Важно отметить, что к паузе ни один из пилотов не успел проехать свой быстрый круг.

Также стоит отметить, что в сессии не принимает участия Льюис Хэмилтон. Феррари пришлось полностью заменить двигатель на болиде британца, а потому он будет стартовать в гонке последним.

 С расписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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