Вундеркинд МЮ отказался от нового контракта

Мадридский клуб уже достиг устной договоренности с юным нападающим, который решил покинуть Манчестер Юнайтед.

16-летний нападающий Джей Джей Габриэль намерен продолжить карьеру в мадридском Реале. Испанский гранд достиг устной договоренности с юным футболистом и его представителями, сообщает Sky Sports.

Габриэль попросил Манчестер Юнайтед отпустить его еще в сентябре. С тех пор игрок не тренируется с академией английского клуба и поддерживает физическую форму самостоятельно в Испании.

Интерес к перспективному нападающему проявляли сразу несколько европейских грандов, в том числе Барселона, ПСЖ и Бавария. Однако именно Реал продвинулся дальше остальных в переговорах с окружением футболиста.

По информации Sky Sports, мадридцы рассчитывают оформить переход в январе 2027 года. При этом официальных переговоров между клубами пока не было. Одним из факторов, способствующих трансферу, является ирландский паспорт Габриэля, который позволяет воспользоваться исключением из правил ФИФА относительно международных переходов несовершеннолетних футболистов.

В Манчестер Юнайтед пытались сохранить талантливого игрока. По информации СМИ, клуб предлагал ему новый контракт и даже отдельную VIP-ложу на будущем обновленном стадионе Олд Траффорд. Однако эти шаги не помогли убедить футболиста и его семью остаться.

Одной из причин разногласий стало недостаточное, по мнению окружения игрока, привлечение Габриэля к матчам основной команды. В клубе, напротив, считали, что необходимо постепенно готовить юного футболиста к взрослому футболу.

Сам Габриэль косвенно подтвердил свои предпочтения в интервью испанской газете MARCA. На вопрос о том, что ему ближе — Барселона или Реал Мадрид, нападающий ответил: "Очевидно, Мадрид".

Габриэль считается одним из самых перспективных молодых футболистов Англии. В апреле 2025 года, когда ему было 14 лет, он стал самым юным игроком в истории Манчестер Юнайтед, вышедшим на поле в составе команды U-18. В дебютном матче против Лидса (13:1) он забил два мяча.

В сезоне-2025/26 нападающий забил 20 голов в 21 матче чемпионата U-18 и получил первую в истории награду лучшему игроку сезона в этой возрастной категории Премьер-лиги.

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