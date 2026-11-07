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"Это безумное решение": Усика предупредили об опасности возвращения в крузервейт

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что украинский боксер рискует повторить судьбу Роя Джонса-младшего.
Сегодня, 08:46       Автор: Сергей Носенко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик может столкнуться с серьезными трудностями при возвращении в первый тяжелый вес. Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает, что решение украинца спуститься в весе ради потенциального поединка с Давидом Бенавидесом является рискованным.

Усик ранее объявил о намерении продолжить карьеру и вернуться в дивизион, в котором он когда-то стал абсолютным чемпионом мира. Украинец нацелен на бой с мексиканцем Давидом Бенавидесом, владеющим титулами WBA и WBO.

Однако Малиньяджи в комментарии talkSPORT отметил, что возвращение в более низкую весовую категорию на завершающем этапе карьеры может негативно сказаться на физических кондициях боксера.

"Это безумие. Это интересно. Я бы сказал, что это очень интересное решение с его стороны. Мы уже видели, как боксеры пытались спуститься из супертяжелого веса, как это сделал Рой Джонс в конце карьеры. Обычно, когда ты сильно сбрасываешь вес в конце карьеры, то возвращаешься в категорию, в которой когда-то выступал. Иногда это очень сложно, особенно если ты уже вырос в новую весовую категорию. Сможет ли Усик вернуться вниз и сохранить ту же силу, которая была у него в крузервейте? Мы видели Усика в крузервейте — он был невероятным. Так что такая возможность есть", — сказал Малиньяджи.

В качестве примера американец привел ситуацию с легендарным Роем Джонсом-младшим, который после выступлений в супертяжелом весе вернулся в полутяжелый дивизион.

По словам Малиньяджи, Джонс потерял около 20 фунтов мышечной массы перед поединком с Антонио Тарвером в ноябре 2003 года. Тогда американец завоевал чемпионский титул решением большинства судей, но в реванше потерпел досрочное поражение и больше не вернулся на прежний уровень в дивизионе.

В то же время Малиньяджи признал, что победа над Бенавидесом могла бы окончательно закрепить за Усиком статус одного из величайших боксеров в истории.

"Если он вернется в крузервейт и победит Бенавидеса, то мы будем говорить о величайшем боксере всех времен. Если люди не признают этого тогда, то уже никогда не признают. Но я считаю, что это очень сложная задача. Давид доказал, что вырос в крузервейте и обладает там большой силой", — добавил экс-чемпион.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри усомнился в том, что Усик вернется в крузервейт ради боя с Бенавидесом, и заявил, что третий поединок с ним может быть финансово выгоднее для украинца.

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