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Футбол

"Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную

Тренер объяснил отсутствие игрока Динамо в заявке на ближайшие матчи Лиги наций.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера и Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андреа Мальдера и Андрей Ярмоленко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал невызов вингера Динамо Андрея Ярмоленко на предстоящие матчи Лиги наций.

Наставник украинской национальной команды отметил, что обсуждал этот вопрос с самим футболистом и тот с пониманием отнесся к его выбору.

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"Ярмоленко - очень важный человек как для меня, так и для всей сборной. Но настал момент, чтобы эти ребята росли уже сами. Андрей должен передать эстафету другим.

Я с ним говорил, он с пониманием отнесся к моим словам, он всегда поддерживал меня в любых вопросах. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать", - сказал Мальдера на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины в ноябре проведет матчи Лиги наций против Северной Ирландии (14 ноября) и Грузии (17 ноября).

Ранее Мальдера объявил заявку команды на предстоящие поединки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко Андреа Мальдера

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