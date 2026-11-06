Зубков выбыл на длительный срок из-за травмы
Украинский вингер АЕК Александр Зубков на длительный срок угодил в лазарет греческого клуба из-за травмы.
Как сообщает Sport24.gr, 30-летнему футболисту диагностировали стрессовый перелом большеберцовой кости.
По информации источника, на восстановление игроку потребуется от шести до восьми недель.
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Ранее из-за этой травмы вингер уже был исключен из заявки сборной Украины на предстоящие поединки Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии.
В нынешнем сезоне Зубков провел в составе АЕК 14 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что украинский вингер Аякса Виктор Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины.
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