Зубков выбыл на длительный срок из-за травмы

Игрок был исключен из заявки сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций.

Украинский вингер АЕК Александр Зубков на длительный срок угодил в лазарет греческого клуба из-за травмы.

Как сообщает Sport24.gr, 30-летнему футболисту диагностировали стрессовый перелом большеберцовой кости.

По информации источника, на восстановление игроку потребуется от шести до восьми недель.

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Ранее из-за этой травмы вингер уже был исключен из заявки сборной Украины на предстоящие поединки Лиги наций против Северной Ирландии и Грузии.

В нынешнем сезоне Зубков провел в составе АЕК 14 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Аякса Виктор Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины.

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