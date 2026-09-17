Зубков провел первый официальный матч за АЕК в Кубке Греции

Вингер сборной Украины Александр Зубков принял участие в матче второго раунда Кубка Греции, в котором его афинский АЕК встретился с Пансерраикосом.

Зубков вышел в стартовом составе и на 45+1-й минуте ассистировал Петросу Манталосу, который забил шестой гол АЕК в матче. На тот момент счет стал 6:0 в пользу афинской команды.

45+1’ Ο Ζούμπκοφ πασάρει στον Μάνταλο μέσα στην περιοχή, αυτός κάνει μια προσποίηση και με πλασέ κάνει το 6-0!#AEKFC #ForzaAekara #GreekCup pic.twitter.com/LsCofyFxX1 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 17, 2026

До этой кубковой встречи Зубков уже успел провести за АЕК 5 официальных поединков в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате Греции.

Свой же самый первый гол за афинский клуб Зубков забил еще в июле в товарищеском матче против голландского Де Графсхапа.

Напомним, украинец присоединился к АЕК во время летнего трансферного окна 2026 года, перейдя из турецкого Трабзонспора. За этот трансфер греческий клуб заплатил около 4 миллионов евро.

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