iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зубков провел первый официальный матч за АЕК в Кубке Греции

30-летний футболист вышел в стартовом составе греческой команды.
Сегодня, 18:57       Автор: Сергей Носенко
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Вингер сборной Украины Александр Зубков принял участие в матче второго раунда Кубка Греции, в котором его афинский АЕК встретился с Пансерраикосом.

Зубков вышел в стартовом составе и на 45+1-й минуте ассистировал Петросу Манталосу, который забил шестой гол АЕК в матче. На тот момент счет стал 6:0 в пользу афинской команды.

До этой кубковой встречи Зубков уже успел провести за АЕК 5 официальных поединков в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате Греции.

Свой же самый первый гол за афинский клуб Зубков забил еще в июле в товарищеском матче против голландского Де Графсхапа.

Напомним, украинец присоединился к АЕК во время летнего трансферного окна 2026 года, перейдя из турецкого Трабзонспора. За этот трансфер греческий клуб заплатил около 4 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков АЕК Афины

Статьи по теме

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
"Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором "Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором
Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины
Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера в Кубке Украины, поединки Лиги Европы, Манчестер Сити в Кубке лиги
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк без боя прошла в третий круг в Мексике
просмотров

Последние новости

Лига наций20:44
Сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций
Киберспорт20:33
NAVI стартовали с поражения от Aurora на StarLadder StarSeries Fall 2026
НХЛ20:10
Снайпер НХЛ объяснил, почему снялся в пропутинской рекламе
Бокс19:37
Боксер Усика стартовал на Евро-2026: Зименко вышел в 1/8 финала
Европа18:57
Зубков провел первый официальный матч за АЕК в Кубке Греции
Игровые18:41
Лидер сборной Болгарии спровоцировал скандал на Евро по волейболу
Украина18:15
Украинский футболист подписал соглашение с Реалом
Украина17:17
Шахтер разгромил Ольховцы и вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Бокс15:55
"Джошуа не продается": Промоутер отверг возможность проведения боя с Фьюри в США
Украина15:18
Скандальный экс-легионер Динамо вернулся в Украину, подписав контракт с клубом УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK