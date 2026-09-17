Боксер Усика стартовал на Евро-2026: Зименко вышел в 1/8 финала

Украинский боксер Максим Зименко, представляющий промоутерскую компанию Александра Усика, стартовал на чемпионате Европы по боксу в Софии.

В первом поединке весовой категории до 55 кг Зименко встретился с белорусом Дзянисом Салоцких. Украинец уверенно контролировал ход боя и одержал победу единогласным решением судей — 5:0. Все пять арбитров отдали Зименко победу со счетом 30:27.

Благодаря этой победе украинец вышел в 1/8 финала чемпионата Европы. Его следующим соперником станет представитель Польши Николас Павлик.

Зименко является чемпионом Европы 2024 года. На профессиональном уровне украинец представляет Usyk17 Promotions, промоутерскую компанию, связанную с Александром Усиком.

В августе 2026 года Зименко провел свой третий профессиональный поединок, выступив на вечере бокса Usyk17 Promotions.

Напомним, Уордли ответил Усику на критику его джеба.

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