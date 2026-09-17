Снайпер НХЛ объяснил, почему снялся в пропутинской рекламе

Во время дня Вашингтон Кэпиталз журналисты спросили хоккеиста, почему он согласился сняться в ролике.

"Я россиянин. Я поддерживаю свою страну", – заявил хоккеист.

Овечкин также фактически подтвердил, что связывает свое будущее именно с россией.

"Как только я закончу играть в хоккей, я, наверное, там останусь. Я буду жить там, мои дети будут жить там", – сказал он.

В то же время Овечкин заявил, что "выступает за мир и надеется, что все будет хорошо".

По словам Овечкина, представители российской стороны сами предложили ему принять участие в съемках. Он согласился и не сомневался с таким решением.

Напомним, Гашек призвал запретить россиянам публичные выступления из-за Овечкина

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