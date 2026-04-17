НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес
В ночь на пятницу, 17 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.
Результаты матчей НХЛ за 16 апреля
Юта – Сент-Луис – 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
0:1 – 3 Бучневич (Сутер, Кайру)
1:1 – 16 Карконе (Марино, Петерка)
2:1 – 21 Крауз (Келлер, Уигар)
2:2 – 28 Томас (Холлоуэй)
2:3 – 31 Томас (Холлоуэй, Фаулер)
3:3 – 38 Ямамото (Келлер, Уигар)
3:4 – 57 Майллу ()
3:5 – 59 Томас (Броберг, Снаггеруд)
Виннипег – Сан-Хосе – 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
1:0 – 3 Кепке ()
1:1 – 6 Чернышов (Селебрини, Эклунд)
1:2 – 16 Смит (Клингберг, Селебрини)
1:3 – 25 Граф ()
1:4 – 38 Миса (Клингберг, Эклунд)
1:5 – 39 Эклунд (Шервуд, Ферраро)
1:6 – 41 Селебрини (Смит, Клингберг)
Нэшвилл – Анахайм – 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
0:1 – 1 Готье (Джон Карлсон, Пелинг)
1:1 – 10 Стэмкос (O'Hara)
2:1 – 15 Форсберг (Стэмкос, Уфко)
2:2 – 19 Лакомб (Мактавиш, Труба)
2:3 – 24 Киллорн (Гранлунд, Джон Карлсон)
3:3 – 34 Форсберг (Уфко, Евангелиста)
4:3 – 35 Стэмкос (Евангелиста, О′Райлли)
4:4 – 44 Луно (Вил, Гранлунд)
4:5 – 57 Терри (Карлссон, Гранлунд)
Эдмонтон – Ванкувер – 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 1 Самански (Бушар, Дак)
2:0 – 6 Савой (Макдэвид, Бушар)
2:1 – 12 Мюллер (Ланкинен, Дуглас)
3:1 – 14 Савой (Макдэвид)
4:1 – 19 Савой (Бушар, Макдэвид)
5:1 – 36 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман)
6:1 – 48 Дак (Нерс, Мерфи)
Калгари – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 25 Фрост (Коронато, Гридин)
1:1 – 26 Байфилд (Лаферрье, Мур)
2:1 – 46 Парех (Строум, Уайтклауд)
3:1 – 59 Фараби (Уайтклауд)
Колорадо – Сиэтл – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 37 Бланкенбург (Ничушкин, Бернс)
2:0 – 52 Келли (Ничушкин, Макар)
