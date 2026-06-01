Вингер сборной Украины может сменить клуб

Виктор Цыганков может перейти в Трабзонспор.

Вингер Жироны Виктор Цыганков может покинуть команду.

Как утверждают турецкие СМИ, Трабзонспор сделал официальное предложение по трансферу украинского футболиста.

Также турецкий уже связался и с самим игроком, и сейчас идут активные переговоры между сторонами.

Напомним, что за Трабзонспор уже выступают другие игроки сборной Украины - Арсений Батагов и Александр Зубков. Также летом присоединится Руслан Малиновский.

Ранее также украинский вингер дебютировал за сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!