Оценка Цыганкова против Эльче

Отыграл весь матч, но не спас команду от Сегунды.

В субботу, 23 мая, прошёл матч в чемпионате Испании, в котором Жирона боролась против Эльче, чтобы остаться в высшем дивизионе Испании, однако каталонской команде это не удалось.

Украинский легионер Виктор Цыганков принял участие в матче, вышел на поле со старта и отыграл до финального свистка арбитра.

За 90 минут матча хавбек создал 3 момента, 50 раз коснулся мяча, нанёс 1 удар по воротам, который был заблокирован, заработал 1 фол, выиграл 4 дуэли из 13, сделал 3 подбора, дважды сфолил.

По завершении матча статистические порталы Sofascore и Whoscored поставили 6,7 и 6,6 балла соответственно.

