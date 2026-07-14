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Футбол

Моуринью хочет купить в Реал звезду сборной Украины

Трубин может перейти в испанский гранд.
Сегодня, 09:53       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Из-за частых травм основного вратаря мадридского Реала Тибо Куртуа команда начала искать ему замену.

По данным журналиста Сэма Коэна, внутри испанского клуба считают, что Андрей Лунин всё так же будет номером вторым в составе, и им нужен голкипер, который станет основным.

Одним из кандидатов считается воспитанник Шахтёра, а именно игрок Бенфики Анатолий Трубин, с которым как раз работал новый наставник Реала Моуринью.

Источники, близкие к Бенфике, также отмечают, что украинец поддерживает хорошие отношения с Жозе, что может сыграть свою роль в случае развития переговоров.

Тем временем Бавария готова рассмотреть трансфер своего топ-защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринью Анатолий Трубин

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