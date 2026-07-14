Франция против Испании: на что ставить в матче 1/2 финала?

Вот и настало время полуфинальных матчей ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. На этом этапе будут сыграны два матча, которые определят финальную пару турнира.

Впереди матч Франция – Испания. Эксперты GGBET считают, что небольшое преимущество имеют номинальные хозяева. Коэффициент на победу Франции составляет 2,39, тогда как на Испанию предлагают 3,28. Кто окажется сильнее? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Чуть больше года назад сборные Испании и Франции встречались в финале Лиги наций. Тот матч получился феноменальным с точки зрения результативности. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу Испании.

Однако ожидать такой голевой феерии в полуфинале чемпионата мира точно не стоит. Испанцы на этом турнире демонстрируют великолепную игру в обороне. За шесть матчей они пропустили всего один мяч. Франция, несмотря на свой мощный атакующий потенциал, вряд ли сумеет забить испанцам три или четыре гола.

Поэтому стоит обратить внимание на ставку, что в основное время матча будет забито менее трех голов, с коэффициентом 1,98. Если же вы все-таки верите, что команды устроят голевое шоу, то на ставку тотал больше трех голов предлагается весьма привлекательный коэффициент 3,25.

Одним из ключевых противостояний матча станет дуэль Ламина Ямаля против левого защитника сборной Франции. В последних матчах основным у французов был Люка Динь. Опытному защитнику может быть непросто сдерживать, пожалуй, лучшего дриблера нынешнего мундиаля. Поэтому стоит рассмотреть ставку на то, что Динь получит желтую карточку. Коэффициент на это событие составляет 4,5.

Ну и, возможно, Килиан Мбаппе продолжит забивать в каждом матче. Вполне вероятно, что он отличится и в ворота Испании. Коэффициент на его гол составляет 2,05.

Лето большой игры. Эпичное. Безумное. Уникальное. Такое, которого мир ждал долгих 4 года. Главный футбольный турнир уже здесь, и букмекерский бренд GGBET готов: топовая линия, одни из лучших коэффициентов на рынке, полная готовность к каждому матчу. Включайся в игру. Всё будет GG!

РЕКЛАМА

21+

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Подробности на сайте ggbet.ua.

Под «3 000 000 грн призовых» подразумевается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3 000 000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua и актуальны по состоянию на 20:34 13.07.2026, они могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!