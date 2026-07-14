Беленюк прокомментировал свой первый бой в ММА

Объяснил, зачем пошёл в ММА без гонорара

Жан Беленюк поделился эмоциями после успешного дебюта в смешанных единоборствах, где он победил израильтянина Хаима Гозали техническим нокаутом в первом раунде.

По словам Беленюка, выход в клетку не стал для него неожиданностью, поскольку к поединку он тщательно готовился. Украинец отметил, что сразу сделал ставку на свои сильнейшие качества — борцовские навыки, ведь понимал, что именно в партере имеет наибольшее преимущество.

Говоря о финансовой стороне турнира, украинец отметил, что призовых не было. По его словам, главной целью было получить опыт в новом виде спорта и понять его особенности, а уже в будущем подобные выступления могут приносить и материальные дивиденды.

Отвечая на вопрос для Football24 о следующем поединке, Беленюк заявил, что сначала хочет немного отдохнуть, после чего вместе с командой оценит перспективы дальнейшей карьеры в ММА.

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