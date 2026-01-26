iSport.ua
Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу

Не исключает возвращения в спорт.
Сегодня, 16:31       Автор: Валентина Чорноштан
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк в интервью для Sport-express.ua рассказал, скучает ли он по профессиональному спорту.

"В целом 2025 год для меня прошел нормально, без особой грусти именно по борьбе. После Олимпиады у меня не было ни одной полноценной борцовской тренировки", — отметил спортсмен.

Также он поделился, собирается ли возвращаться в спорт:

Нет, пока не планирую. Возможно, это произойдет ближе к Олимпийским играм.

Теоретически рассматриваете возможность возвращения перед Олимпиадой? Будете решать?

Да. У меня еще есть примерно год, чтобы окончательно принять решение.

Тем временем Украина одержала первую победу на Евро-2026 по футзалу, одолев Литву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг


