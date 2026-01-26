Беленюк рассказал о новом этапе жизни и возможном возвращении в греко-римскую борьбу

Не исключает возвращения в спорт.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк в интервью для Sport-express.ua рассказал, скучает ли он по профессиональному спорту.

"В целом 2025 год для меня прошел нормально, без особой грусти именно по борьбе. После Олимпиады у меня не было ни одной полноценной борцовской тренировки", — отметил спортсмен.

Также он поделился, собирается ли возвращаться в спорт:

Нет, пока не планирую. Возможно, это произойдет ближе к Олимпийским играм.

Теоретически рассматриваете возможность возвращения перед Олимпиадой? Будете решать?

Да. У меня еще есть примерно год, чтобы окончательно принять решение.

