Двое украинцев финишировали в зачетной зоне спринта в Отепяя

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин отобрались в гонку преследование.
Сегодня, 18:44       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В эстонском Отепяя стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону мужским спринтом.

На старте Украину представляли пятеро спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин,  Богдан Борковский, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.

Первым стартовал лидер сборной, который после первой стрельбы откатился далеко назад. Зато после второй Пидручный сумел вырваться сильно вперед, а на последнем круге показал отличное время, финишировав в топ-25.

Также в зачетной зоне финишировать сумел финишировать Виталий Мандзин, допустивший один промах. Остальные финишировали сильно ниже и не отобрались в гонку-преследование.

Битва за первые строчки также была жаркой, но победителем стал Штурла Легрейд, на 10 секунд опередивший Жаклен и на 17 Наврата.

Кубок мира. Отепяя. Спринт (мужчины)

  1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:28.5
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +10.7
  3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +17.8

...

25. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:37.0
33. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:43.5
75. Богдан Цимбал (Украина, 0+0) +3:13.0
76. Богдан Борковский (Украина, 1+2) +3:14.0
91. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +3:56.9

