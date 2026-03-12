Появились рендеры новой трассы в Мадриде

Мадринг все еще строят.

Организаторы Гран-при Мадрида поделились рендерами будущей трассы.

Напомним, что в этом году может дебютировать новое Гран-при в столице Испании, однако трасса еще не готова.

Тем не менее, еще есть полгода, чтобы закончить все работы. Гонка запланирована на 11-13 сентября.

А вот так выглядят официальные рендеры Мадринга.

Ранее также Макс Ферстаппен сделал громкое заявление.

