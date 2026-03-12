Реал может продать своего игрока в АПЛ

Эдуардо Камавинга более не неприкасаем.

Хавбек Реала Эдуардо Камавинга может покинуть клуб летом, пишет Маттео Моретто.

По информации инсайдера, ряд клубов АПЛ пристально следят за 23-летним французом.

Реал больше не считает игрока неприкосновенным, однако намерен солидно на нем заработать. В клубе Камавингу оценивает в 45-50 млн евро.

В текущем сезоне Камавинга провел 31 матч, отличившись двумя голами и одним ассистом. Трансфермаркт также оценивает француза в 50 млн евро.

