Реал может продать своего игрока в АПЛ

Эдуардо Камавинга более не неприкасаем.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Хавбек Реала Эдуардо Камавинга может покинуть клуб летом, пишет Маттео Моретто.

По информации инсайдера, ряд клубов АПЛ пристально следят за 23-летним французом.

Реал больше не считает игрока неприкосновенным, однако намерен солидно на нем заработать. В клубе Камавингу оценивает в 45-50 млн евро.

В текущем сезоне Камавинга провел 31 матч, отличившись двумя голами и одним ассистом. Трансфермаркт также оценивает француза в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что игрок Челси может получить наказание от УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуардо Камавинга

