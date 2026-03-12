Шахтер уверенно расправился с Лехом в первом матче

В четверг, 12 марта, Лех принимал дома Шахтер в рамках 1/8 финала Лиги конференций.

Украинский клуб с первых же минут захватил инициативу в матче. Но первый стоящий момент удалось создать лишь к 20-й минуте. Мрозек с трудом парировал удар Элиас в левый угол ворот.

Вскоре травма Крыськива нарушила планы Турана, вместо украинца вышел Марлон Гомес и менее чем через 10 минут открыл счет.

Со стартом второго тайма Шахтер удвоил преимущество после гола Невертона, а в середине тайма Лех отыграл один мяч. Однако "горняки" все же завершили матч с двухголевым отрывом благодаря шедевру Силвы в конце поединка.

Лига конференций. 1/8 финала

Лех - Шахтер 1:3

Голы: Исхак, 70 - Гомес, 36, Невертон, 36, Силва, 85

Лех: Мрозек — Перейра, Монька, Милич, Гургуль (Моутиньо, 61) — Родригес (Агнеро, 83), Козубаль — Голизаде (Валемарк, 61), Пальма (Исмаил, 61), Бенгтссон (Оума, 46) — Ишак.

Шахтер: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Марлон Сантос, Педриньо Азеведо — Педриньо (Обах, 88), Крыськив (Гомес, 27, Назарина, 74), Очеретько — Алиссон (Феррейра, 74), Элиас, Невертон (Силва, 74).

