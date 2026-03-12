Дюплантис установил новый мировой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис снова установил новый мировой рекорд.

26-летний швед первым в истории покорил планку 6.31 метра.

Это произошло на домашнем турнире Mondo Classic в Уппсале. Мировой рекорд ему удалось поставить с первой же попытки.

Отметим, что предыдущий рекорд Дюплантис установил только в прошлом году. Новый же рекорд стал 15-м в карьере спортсмена.

Ранее также сообщалось, что Домен Превц не сумел установить мировой рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!