Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

В четверг, 12 марта, проходит поединок между польским Лехом и Шахтером в 1/8 финала Лиги конференций.

Счет удалось открыть украинскому клубу. На 36-й минуте вышедший на замену Марлон Гомес расстрелял ворота с близкого расстояния.

Второй гол удалось забить лишь на старте второго тайма. Невертон идеально сориентировался в штрафной и отправил мяч низом прямо по центру ворот.

В середине второго тайма польский клуб нашел возможность отыграть один мяч и воспользовался ее.Микаэль Исхак закатил мяч точно в угол ворот Ризныка.

Финальным же аккордом матча стал шедевральный гол в исполнении Исаке Силвы.

Обзор матча Лех - Шахтер

Лех - Шахтер 1:3

Голы: Исхак, 70 - Гомес, 36, Невертон, 36, Силва, 85

