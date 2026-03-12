iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клопп может присоединится к сборной Германии

В Ред Булл считают такой сценарий возможным.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп может получить работу в сборной Германии, утверждает Bild.

Издание сообщает, что несмотря на слухи в прессе, Клопп не будет разрывать контракт с Red Bull.

А потому назначение тренера в какой-либо клуб выглядит почти невозможном. Такого же мнения придерживается и окружение Клоппа.

При этом в Ред Булл не исключают того, что Клопп перейдет в Немецкий футбольный союз и может быть даже получит работу в сборной Германии.

Ранее также сообщалось, что соперник сборной Украины продлил контракт с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

Статьи по теме

Клопп выполнил символическую миссию в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2026 Клопп выполнил символическую миссию в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2026
Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы Преемник Арбелоа в Реале определился с футболистами, которые не входят в его планы
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:06
Лига конференций: Шахтер обыграл Лех, Кристал Пэлас сыграл вничью с АЕКом
Лига Европы00:02
Лига Европы: Астон Вилла обыграла Лилль, Лион не справился с Сельтой
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Лион с Яремчуком спас ничью в матче с Сельтой
Европа23:30
Клопп может присоединится к сборной Германии
Лига конференций22:57
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Легкая атлетика22:52
Дюплантис установил новый мировой рекорд
Европа22:26
Звезда Штутгарта привлек внимание всей Европы
Лига конференций21:45
Шахтер уверенно расправился с Лехом в первом матче
Европа20:55
Реал может продать своего игрока в АПЛ
Украина20:30
Клуб УПЛ подписал эквадорского легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK