Клопп может присоединится к сборной Германии

В Ред Булл считают такой сценарий возможным.

Юрген Клопп может получить работу в сборной Германии, утверждает Bild.

Издание сообщает, что несмотря на слухи в прессе, Клопп не будет разрывать контракт с Red Bull.

А потому назначение тренера в какой-либо клуб выглядит почти невозможном. Такого же мнения придерживается и окружение Клоппа.

При этом в Ред Булл не исключают того, что Клопп перейдет в Немецкий футбольный союз и может быть даже получит работу в сборной Германии.

Ранее также сообщалось, что соперник сборной Украины продлил контракт с тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!