Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне

В числе кандидатов Зидан, Клопп и Мареска.
Сегодня, 10:52       Автор: Валентина Чорноштан
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Реал Мадрид ищет нового тренера, который сможет вывести команду из кризиса. Одним из кандидатов является Микель Артета.

По информации TEAMtalk, текущий тренер Реала Альваро Арбелоа останется на этом посту в следующем сезоне. Однако если мадридская команда выиграет Лигу чемпионов или Ла Лигу, он останется. В случае, если сезон закончится для команды без трофеев, его уволят.

Главным кандидатом на пост будущего тренера Реала считают Микеля Артету. Однако, как отмечает издание, переход 43-летнего специалиста очень маловероятен, так как тренер Арсенала пользуется доверием руководства "канониров", и они не раз обсуждали продление его контракта, который заканчивается летом 2027 года.

Помимо Артеты, Реал интересуется услугами Клоппа, который, по информации журналиста, ранее не был против возглавить "сливочный" клуб. Также рассматривается Зинедин Зидан, однако француз ждет приглашения в национальную сборную "трехцветных", и Энцо Мареска, который может возглавить Манчестер Сити летом 2026 года.

Тем временем Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зидан Юрген Клопп Реал Мадрид Микель Артета Энцо Мареска

