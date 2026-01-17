Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны

Предпочитают его, а не полузащитника из Вулверхэмптона.

Марк Касадо вошел в шорт-лист мадридского Атлетико, сообщает Marca.

По данным издания, ранее "матрасники" рассматривали подписание хавбека Вулверхэмптона Жоао Гомеса, однако клуб сейчас переключился на полузащитника, который выступает в чемпионате Испании.

Внутри Атлетико заинтересовались игроком Барселоны Марком Касадо. Отмечается, что 22-летний футболист может согласиться на переход, поскольку получит игровую практику, которой ему не хватает в Барселоне. Добавим, что в этом сезоне Касадо провел 13 матчей в Ла Лиге, сделав 1 ассист.

На текущий момент Атлетико не связывался с представителями игрока или каталонского клуба по поводу возможного трансфера.

