Ямаль побил возрастной рекорд Ла Лиги

Вингер испанской Барселоны Ламин Ямаль оформил три мяча в противостоянии 26-го тура Ла Лиги с Вильярреалом (4:1). Испанец стал самым молодым в XXI веке автором хет-трика в чемпионате, сообщает Opta Sports.

Нападающий "блаугранас" побил рекорд другого вундеркинда Барсы. В сезоне 2007/08 Джовани дос Сантос забил трижды в возрасте 19 лет 6 дней. Ямалю же в день поединка против "Желтой субмарины" было 18 лет 230 дней.

Всего в нынешнем сезоне воспитанник Барселоны оформил 13 мячей (22 поединка). Ямаль проводит третий полный сезон в футболке "блаугранас". Дебютировал за первую команду Барсы Ямаль в мае 2023 года.

К слову, ранее Барселона решила выкупить форварда Маркуса Рэшфорда.

