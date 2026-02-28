Кривбасс пролонгировал трех украинцев

Криворожский Кривбасс позаботился о сохранении трех исполнителей. Новые контракты подписали защитники Владимир Виливальд, Евгений Маяков и нападающий Матвей Боднар, сообщает официальный сайт клуба.

Тройка футболистов надолго связала будущее с Кривбассом. Виливальд и Боднар заключили договор до лета 2030 года, а Маяков – до конца сезона 2030/31. В то же время основным в команде Патрика ван Леувена пока стал Виливальд.

Зимой Кривбасс отпустил в черкасский ЛНЗ полузащитников Артура Микитишина и Егора Твердохлиба. Это обострило кадровые проблемы криворожцев. На ведущих позициях остались легионеры, а в УПЛ действует лимит на иностранцев.

Кстати, харьковский Металлист 1925 минимально переиграл Александрию благодаря позднему пенальти.

