Кривбасс пролонгировал трех украинцев

Претендент на еврокубки оглядывается на лимит.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Владимир Виливальд / ФК Кривбасс
Владимир Виливальд / ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс позаботился о сохранении трех исполнителей. Новые контракты подписали защитники Владимир Виливальд, Евгений Маяков и нападающий Матвей Боднар, сообщает официальный сайт клуба.

Тройка футболистов надолго связала будущее с Кривбассом. Виливальд и Боднар заключили договор до лета 2030 года, а Маяков – до конца сезона 2030/31. В то же время основным в команде Патрика ван Леувена пока стал Виливальд.

Зимой Кривбасс отпустил в черкасский ЛНЗ полузащитников Артура Микитишина и Егора Твердохлиба. Это обострило кадровые проблемы криворожцев. На ведущих позициях остались легионеры, а в УПЛ действует лимит на иностранцев.

Кстати, харьковский Металлист 1925 минимально переиграл Александрию благодаря позднему пенальти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Владимир Виливальд

