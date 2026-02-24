iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кривбасс экстренно сменил домашний стадион

Зимние приключения Премьер-лиги продолжаются.
Сегодня, 17:38       Автор: Антон Федорцив
Колос / ФК Колос
Колос / ФК Колос

Криворожский Кривбасс проведет ближайший поединок в Киевской области. Команда Патрика ван Леувена примет луганскую Зарю в Ковалевке, сообщает официальный канал клуба в Telegram.

Менеджмент криворожцев опасается, что газон стадиона Горняк не будет отвечать нормам регламента. Кривбасс воспользовался правом перенести матч на резервную арену. Ею оказался домашний стадион Колоса.

"Учитывая советы агрономов и прогноз погоды, было принято решение о переносе матча Кривбасс – Заря в Ковалевку Киевской области на стадион Колос. Дата и время проведения игры остаются неизменными", - говорится в заявлении.

Поединок состоится в воскресенье, 1 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Календарь Премьер-лиги составили таким образом, чтобы домашние матчи Кривбасса и Колосса не пересекались.

Тем временем киевская Оболонь отреагировала на срыв поединка против Александрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря кривбасс Колос

Статьи по теме

"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ "Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: шестерка лидеров осталась неизменной после 17-го тура Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: шестерка лидеров осталась неизменной после 17-го тура
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер продолжают лидировать после возобновления чемпионата Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер продолжают лидировать после возобновления чемпионата
УПЛ: матч Александрии и Оболони не состоялся, Кудривка сыграла вничью с Зарей УПЛ: матч Александрии и Оболони не состоялся, Кудривка сыграла вничью с Зарей

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа19:45
Экс-звезда Ливерпуля может переехать на болота
Украина19:44
УХЛ: Шторм разгромил Крыжинку Кэпиталз
Биатлон19:30
Экс-звезда МЮ не подошел двум клубам Серии A
Олимпийские игры19:30
Нидерланды присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Другие страны18:59
Заокеанский гранд остался без тренера
ЧМ-202618:50
Президент Мексики заявила, что для проведения ЧМ-2026 есть все гарантии
Биатлон18:23
Претендент на Хрустальный глобус перенес операцию
Формула 118:07
Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1
Украина17:38
Кривбасс экстренно сменил домашний стадион
Олимпийские игры16:58
Четыре страны присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK