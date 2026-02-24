Кривбасс экстренно сменил домашний стадион

Криворожский Кривбасс проведет ближайший поединок в Киевской области. Команда Патрика ван Леувена примет луганскую Зарю в Ковалевке, сообщает официальный канал клуба в Telegram.

Менеджмент криворожцев опасается, что газон стадиона Горняк не будет отвечать нормам регламента. Кривбасс воспользовался правом перенести матч на резервную арену. Ею оказался домашний стадион Колоса.

"Учитывая советы агрономов и прогноз погоды, было принято решение о переносе матча Кривбасс – Заря в Ковалевку Киевской области на стадион Колос. Дата и время проведения игры остаются неизменными", - говорится в заявлении.

Поединок состоится в воскресенье, 1 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Календарь Премьер-лиги составили таким образом, чтобы домашние матчи Кривбасса и Колосса не пересекались.

Тем временем киевская Оболонь отреагировала на срыв поединка против Александрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!