Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории

Экс-чемпион в легком и первом полусреднем весе продолжит подъем дивизионами.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Бывший обладатель титулов в двух весовых категориях Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) подтвердил, что сбирается продолжить карьеру в другом дивизионе.

Американский боксер сообщил, что поднимется в полусредний вес и нацелен на поединки с чемпионами в этом дивизионе.

Читай также: "Ненавижу себя": Теофимо высказался о разгромном поражении от Шакура

"Сейчас здесь есть такие бойцы, как Райан Гарсия, Роландо Ромеро, Девин Хэйни, Луис Крокер. Так что вариантов для боев есть много, не так ли?

Я благодарен за возможность оказаться в этом дивизионе и с нетерпением жду, когда смогу по-настоящему начать", - сказал Лопес в комментарии InsideRingShow.

Напомним, что в своем последнем бою Лопес потерпел разгромное поражение единогласным решением судей от Шакура Стивенсона и потерял титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес

