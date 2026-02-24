iSport.ua
Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера

Филиппинец уверен, что ему по силам взять реванш у американца.
Сегодня, 13:25       Автор: Игорь Мищук
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) прокомментировал анонс реванша с экс-обладателем титулов в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО).

Филиппинский боксер считает, что способен одолеть своего ранее непобежденного американского соперника.

Читай также: Мейвезер и Пакьяо официально договорились о реванше

"Мы с Флойдом подарили миру то, что до сих пор остается величайшим боем в истории бокса. Фанаты ждали достаточно долго - они заслуживают этот реванш, и теперь он будет еще более масштабным, поскольку будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на Netflix.

Я хочу, чтобы Флойд жил с одним поражением в своей профессиональной карьере и всегда помнил, кто его ему нанес. Как всегда, я посвящаю этот бой своим соотечественникам-филиппинцам по всему миру и во славу Филиппин", - приводит слова Пакьяо The Ring со ссылкой на Netflix.

Напомним, что в мае 2015 года Мейвезер одержал победу над Пакьяо единогласным решением судей.

Реванш американца и филиппинца запланирован на 19 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Мейвезер сделал прогноз на реванш с Пакьяо.

