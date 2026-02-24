Президент Бенфики: Престианни обвиняют в расизме, но это не так
Президент Бенфики Руй Кошта поддержал Джанлуку Престианни.
Напомним, что УЕФА решил дисквалифицировать игрока, которого обвиняют в расизме.
Однако Кошта считает, что обвинения в адрес его игрока надуманными, а удалят нужно было вовсе Вальверде.
Мы подали апелляцию, потому что понимаем, что ничего не доказано.
Мы также ожидали, что УЕФА рассмотрит другой случай из первого матча. Со стороны Вальверде имела место явная агрессия – и его следовало удалить.
Я не был на поле. Не знаю. Могу сказать только одно – я верю своему футболисту. Престианни обвиняют в расизме, но могу вас заверить, что это не так.
Я ничего не говорил в прессе, потому что не было принято решение. Я ожидал определенности, но в результате нашему игроку дали только временную дисквалификацию
