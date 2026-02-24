Президент Бенфики: Престианни обвиняют в расизме, но это не так

Президент Бенфики Руй Кошта поддержал Джанлуку Престианни.

Напомним, что УЕФА решил дисквалифицировать игрока, которого обвиняют в расизме.

Однако Кошта считает, что обвинения в адрес его игрока надуманными, а удалят нужно было вовсе Вальверде.

Мы также ожидали, что УЕФА рассмотрит другой случай из первого матча. Со стороны Вальверде имела место явная агрессия – и его следовало удалить.

Я не был на поле. Не знаю. Могу сказать только одно – я верю своему футболисту. Престианни обвиняют в расизме, но могу вас заверить, что это не так.

Я ничего не говорил в прессе, потому что не было принято решение. Я ожидал определенности, но в результате нашему игроку дали только временную дисквалификацию