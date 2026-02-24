iSport.ua
Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом

Арчи Грей может покинуть клуб.
Сегодня, 15:30       Автор: Андрей Безуглый
Арчи Грей / Getty Images
Арчи Грей / Getty Images

Хавбек Тоттенхэма Арчи Грей попал в сферу больших клубов, сообщает Экрем Конур.

По информации инсайдера, 19-летний англичанин привлек внимание Реала и Баварии.

Немецкий клуб видит в Грее долгосрочную замену Йозуа Киммиху, Реал же стандартно старается выкупать молодых талантов.

При этом ценник англичанина может сильно вырасти, так как его контракт со "шпорами" рассчитан до 2030 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что лидер Тоттенхэма также близок к уходу.

