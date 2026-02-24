Звезда ПСЖ предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом, сообщает RMC Sport.

Напомним, что в 2023 году марокканца обвинили в изнасиловаании 24-летней девушки. После этого игрока помесстили под судебный надзор.

Как сообщила адвокат игрока, Хакими предстоит судебное разбирательство, в котором он видит возможность для оправдания.

Сегодня одного обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы оправдать судебное разбирательство, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо по отношению как к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду судебного процесса, который позволит публично раскрыть правду

Ранее также сообщалось, что Руй кошта выступил в защиту Престианни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!