Звезда ПСЖ предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Ашраф Хакими попытается оправдаться.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом, сообщает RMC Sport.

Напомним, что в 2023 году марокканца обвинили в изнасиловаании 24-летней девушки. После этого игрока помесстили под судебный надзор.

Как сообщила адвокат игрока, Хакими предстоит судебное разбирательство, в котором он видит возможность для оправдания.

Сегодня одного обвинения в изнасиловании достаточно, чтобы оправдать судебное разбирательство, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности.

Это несправедливо по отношению как к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду судебного процесса, который позволит публично раскрыть правду

Ранее также сообщалось, что Руй кошта выступил в защиту Престианни.

 

