Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА
ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего футболиста мира 2025 года. Французский Пари Сен-Жермен делегировал четырех кандидатов на награду, сообщает официальный сайт организации.
На приз претендуют защитники парижан Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, полузащитник команды Витинья, а также обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Конкуренцию им составят представители чемпионатов Германии, Испании и Англии.
Список номинантов на приз The Best-2025 от ФИФА:
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Харри Кейн (Бавария)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челси)
- Педри (Барселона)
- Рафинья (Барселона)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Витинья (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барелона)
В прошлом году награду получил нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор. В свою очередь обладатель Золотого мяча-2024 Родри тогда финишировал в номинации вторым. Рекордсмен The Best – Лионель Месси (3 приза).
Напомним, ранее France Football раскрыл отрыв Дембеле от Ямаля в борьбе за Золотой мяч-2025.
