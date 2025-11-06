Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА

ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего футболиста мира 2025 года. Французский Пари Сен-Жермен делегировал четырех кандидатов на награду, сообщает официальный сайт организации.

На приз претендуют защитники парижан Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, полузащитник команды Витинья, а также обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Конкуренцию им составят представители чемпионатов Германии, Испании и Англии.

Список номинантов на приз The Best-2025 от ФИФА:

Усман Дембеле (ПСЖ)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Харри Кейн (Бавария)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Коул Палмер (Челси)

Педри (Барселона)

Рафинья (Барселона)

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Витинья (ПСЖ)

Ламин Ямаль (Барелона)

В прошлом году награду получил нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор. В свою очередь обладатель Золотого мяча-2024 Родри тогда финишировал в номинации вторым. Рекордсмен The Best – Лионель Месси (3 приза).

Напомним, ранее France Football раскрыл отрыв Дембеле от Ямаля в борьбе за Золотой мяч-2025.

