Русский Українська
Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА

За приз сразятся 11 футболистов.
Вчера, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Ламин Ямаль и Усман Дембеле / Getty Images
ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего футболиста мира 2025 года. Французский Пари Сен-Жермен делегировал четырех кандидатов на награду, сообщает официальный сайт организации.

На приз претендуют защитники парижан Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, полузащитник команды Витинья, а также обладатель Золотого мяча Усман Дембеле. Конкуренцию им составят представители чемпионатов Германии, Испании и Англии.

Список номинантов на приз The Best-2025 от ФИФА:

  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Харри Кейн (Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Педри (Барселона)
  • Рафинья (Барселона)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Барелона)

В прошлом году награду получил нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор. В свою очередь обладатель Золотого мяча-2024 Родри тогда финишировал в номинации вторым. Рекордсмен The Best – Лионель Месси (3 приза).

Напомним, ранее France Football раскрыл отрыв Дембеле от Ямаля в борьбе за Золотой мяч-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

