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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

ISPORT.ua представляет трансляцию жеребьевки плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 12:35
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки / Getty Images
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки / Getty Images
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В четверг, 25 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Начало события - в 19:00 по киевскому времени. Участие в жеребьевке примет донецкий Шахтер.

Текстовая онлайн-трансляция жеребьевки

Онлайн-трансляция будет доступна в 19:00 по Киеву

Какие команды участвуют

В жеребьевке примут участие 26 команд, которые получили прямые путевки в групповой раунд турнира. Еще шесть команд будут определены по итогу квалификации.

Первая корзина

Реал (Испания, действующий победитель Лиги чемпионов)
Айнтрахт (Германия, действующий победитель Лиги Европы)
Манчестер Сити (Англия)
Милан (Италия)
Бавария (Германия)
Пари Сен-Жермен (Франция)
Порту (Португалия)
Аякс (Нидерланды)

Вторая корзина

Ливерпуль (Англия)
Челси (Англия)
Барселона (Испания)
Ювентус (Италия)
Атлетико (Испания)
Севилья (Испания)
Лейпциг (Германия)
Тоттенхэм (Англия)

Третья корзина

Боруссия Дортмунд (Германия)
Зальцбург (Австрия)
Шахтер (Украина)
Интер (Италия)
Наполи (Италия)
Спортинг (Португалия)
Бенфика (Португалия)
Байер (Германия)

Четвертая корзина

Марсель (Франция)
Брюгге (Бельгия)
Селтик (Шотландия) 
Виктория Пльзень (Чехия) 
Маккаби Хайфа (Израиль)
ПСВ (Нидерланды) / Рейнджерс (Шотландия)
Трабзанспор (Турция) / Копенгаген (Дания)
Динамо Загреб (Хорватия) / Буде-Глимт (Норвегия)

Порядок жеребьевки

Все команды поделены на корзины. Каждая команда из корзины будет определена в группу по принципу слепого жребия. 

Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы объединят в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями будут составлены две пары. Пары будут составляться с учетом интереса телеаудитории.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе. О других ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Команды, которые займут первые и вторые места, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Команды, занявшие третье места, продолжат участие в Лиге Европы.

Когда состоятся поединки?

Тур 1: 6/7 сентября
Тур 2: 13/14 сентября
Тур 3: 4/5 октября
Тур 4: 11/12 октября
Тур 5: 25/26 октября
Тур 6: 1/2 ноября
Жеребьевка 1/8 финала: 7 ноября

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