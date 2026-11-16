Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Во вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет матч с Грузией в шестом туре группового этапа Дивизиона B Лиги наций-2026/2027.
Номинально домашний для "сине-желтых" поединок будет сыгран в словацком Кошице, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Накануне этого матча состоится пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры и одного из игроков украинской национальной команды.
Начало мероприятия - 16 ноября в 19:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
Ранее сообщалось, что матч Лиги наций Украина - Грузия обслужит словенский арбитр.
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