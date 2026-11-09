Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды

Реал Овьедо официально объявил о назначении нового главного тренера.

Клуб отправил в отставку Хулиана Калеро, под чьим руководством клуб рано вылетел из Кубка Испании, а в Сегунде идет на девятом месте.

Новым наставником "карбайонцев" стал легенда Реала Рауль Гонсалес.

Для 49-летнего специалиста это будет первая работа вне структуры мадридского Реала. Ранее он возглавлял их юношескую команду, а также Кастилью.

С Овьедо Рауль подписал контракт до 2028 года.

Накануне, напомним, Реал уверенно обыграл Валенсию.

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